La chance ne sourit pas au coach allemand, qui devra faire sans Ben Chilwell jusqu’à la fin de la saison.

Victime d’une blessure aux ligaments croisés du genou lors de la victoire 4-0 des Blues contre la Juve en Ligue des champions le mois dernier, Ben Chilwell ne retrouvera pas les terrains cette saison. D’après les informations du Daily Telegraph, le latéral anglais va se faire opérer et sera forfait pour la suite de la saison 2021/22. Un énorme coup dur pour Chelsea et Thomas Tuchel, qui perdent un véritable atout dans la course pour le titre de Premier League.

Avec les prestations en dents de scie de Marcos Alonso sur le côté gauche, les Blues seront peut-être contraints de recruter du renfort cet hiver. Plusieurs noms ont déjà été évoqués dans la presse britannique comme l’Américain Sergiño Dest ou encore l’ancien Parisien Lucas Digne. Affaire à suivre…