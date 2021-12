Le journaliste Andrés Onrubia savait à l’avance que Sergio Ramos rejoindrait le PSG cet été grâce à une rencontre insolite aux toilettes.

Correspondant de la Cadena Ser et de AS en France, Andrés Onrubia est le premier à avoir annoncé l’arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Un énorme scoop que le journaliste espagnol a obtenu totalement par hasard… dans les toilettes d’un grand restaurant parisien. Il a d’ailleurs raconté cette anecdote en détail ce mardi au dans l’émission El Larguero.

« J’allais à l’entraînement du PSG quand j’ai eu une envie pressante, soyons clair, et j’ai dû aller aux toilettes. Devant le centre d’entraînement parisien, il y a un restaurant de luxe, je n’en pouvais plus et je suis donc allé dans les toilettes de ce restaurant. Soudain j’ai vu Leonardo et René Ramos (frère et agent de Sergio Ramos, ndlr) à une table, je les ai reconnus en sortant des WC. C’est comme ça que je suis tombé sur ce scoop. »