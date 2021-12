Les mots de la Française après sa belle victoire du jour en Autriche, son quinzième succès en Coupe du monde.

Grande gagnante du géant de Lienz ce mardi, la Française Tessa Worley n’a pas caché sa joie en zone mixte.

« Je suis super heureuse de cette course. J’ai réussi à faire deux manches solides et c’était le but recherché. À Courchevel, mon ski était là mais je n’étais pas parvenue à concrétiser avec un podium (elle avait terminé les deux géants aux 4e et 5e places). Et aujourd’hui (mardi) je me suis sentie très bien sur mes skis, en confiance aussi et j’ai pu ‘pousser’ les deux manches et ça paye avec une victoire. C’était une bonne journée. Et puis je suis heureuse de faire partie de celles qui skient vite en géant en ce moment. Il y a toujours eu une grosse densité et c’est toujours plaisant de pouvoir jouer pour la gagne sur les courses. Terminer l’année par une victoire, c’est parfait. En espérant que ça continue en 2022. »