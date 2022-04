Face aux médias, l’entraîneur des Blues a jeté des fleurs à la superstar du Real Madrid, Karim Benzema.

De passage en conférence de presse ce mardi, à la veille du quart de finale de Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid (mercredi, 21h), Thomas Tuchel a totalement encensé l’attaquant français Karim Benzema.

« J’ai dit, il y a deux ans, qu’il était sans doute le joueur le plus sous-coté du foot mondial, ce n’est peut-être plus le cas. Il joue depuis je ne sais plus combien d’années (treize) comme numéro neuf pour le Real, ça veut tout dire. Et ce qu’il a fait pour qu’ils franchissent le tour précédent (un triplé face au PSG, 3-1 en huitièmes de finale retour), la façon dont il a assumé ses responsabilités, le rôle primordial qu’il joue comme capitaine, maintenant, c’est très impressionnant. On a pu voir ce qui arrive à l’équipe quand il n’est pas là lors du Clasico (défaite 0-4 face au Barça, le 20 mars). Benzema est sans conteste un joueur à part, une personnalité à part. Mais ce serait injuste (de ne parler que de lui), envers Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro et tous les autres qui portent cette équipe avec tant de succès depuis près de dix ans. Ce sont de grands joueurs dont je suis sincèrement fan à la base, mais pas demain… »