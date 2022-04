Le jeune sprinter Maxime Grousset a pris un premier avantage sur Florent Manaudou dans le duel qui les oppose aux Championnats de France de natation, en dominant son aîné sur 50 m papillon, mardi à Limoges.

Au passage, les deux nageurs ont validé leur qualification pour les Mondiaux et l’Euro cet été. Grousset, 22 ans, s’est imposé en 23 sec 41 sur l’aller simple. Il bat Manaudou, 31 ans, de cinq centièmes. Les deux nageurs auront l’occasion de se mesurer une nouvelle fois samedi sur le 50 m nage libre, dont Grousset est le tenant du titre. Mais lors de leur dernière confrontation sur cette distance, en février dernier, c’est le plus âgé des deux qui s’était imposé.

« On fait du sport pour avoir des rivalités », a réagi Manaudou aux côtés de Grousset en zone mixte. « C’est génial d’avoir un nageur comme Max à côté, qui nage les mêmes temps que moi. On fait la course sur presque tous les meetings. » Mais la bagarre entre les deux a failli ne pas avoir lieu, Manaudou frôlant l’élimination dès les séries. « J’étais un peu trop confiant, je pense. Je ne me suis peut-être pas assez dit que ce n’était pas facile de nager vite à chaque fois. Je me suis un peu trop reposé sur mes lauriers », a reconnu le quadruple médaillé olympique. Grâce à leurs chronos, les deux nageurs ont surtout assuré l’essentiel : réaliser les minima pour les Mondiaux de Budapest (18 juin-3 juillet) et les Championnats d’Europe de Rome (11-21 août).