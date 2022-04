Touché avec le Brésil, Antony pourrait être forfait pour le reste de la saison.

La dernière trêve internationale aura coûté cher à l’Ajax Amsterdam. Utilisé par Tite avec le Brésil, l’ailier Antony (22 ans) est revenu du côté des Pays-Bas avec une blessure à la cheville droite. Et la blessure « est plus grave qu’on ne le pensait initialement », indique l’actuel leader d’Eredivisie dans un communiqué ce mardi. Forfait pour le reste du mois d’avril, il est même possible qu’il « ne rejoue plus cette saison », précisent les pensionnaires de la Johan Cruyff Arena.

En tête de son championnat avec quatre points d’avance sur le PSV Eindhoven, l’Ajax devra peut-être se passer de son attaquant prodigieux dans la lutte pour le titre. Il reste encore six journées à disputer.