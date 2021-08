Champion d’Europe en titre, Chelsea va s’attacher les services de Romelu Lukaku lors de ce mercato estival. Après Olivier Giroud parti au Milan, c’est Tammy Abraham qui va également rejoindre l’Italie pour faire de la place au buteur belge.

Il y a quelques heures, l’attaquant anglais des Blues avait dit non aux dirigeants de l’Atalanta Bergame mais aujourd’hui d’après Sky Sports c’est vers l’AS Roma que Tammy Abraham devrait finalement se diriger. Arsenal et l’Atalanta écartés , c’est le club de la capitale italienne qui va récupérer le champion d’Europe dans les prochains jours. Selon le média anglais, un accord a été conclu autour de 40 M€. Reste à savoir si le joueur voudra bien venir en Italie et évoluer sous les ordres de José Mourinho.