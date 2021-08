Aujourd’hui tête de série numéro 5 du Masters 1000 de Toronto qui a débuté ce lundi soir, le Canadien Denis Shapovalov pense avoir passé un vrai cap depuis quelques semaines.

Demi-finaliste du dernier Wimbledon, il pense avoir franchit un pallier se sent de plus en plus en confiance. Justement, il trouve que son jeu s’améliore de plus en plus et il se considère même parmi les outsiders pour remporter le titre chez lui au Canada cette semaine. « Je suis super excité, je suis dans une bonne dynamique depuis Wimbledon et j’ai l’impression que durant les derniers mois mon niveau de jeu s’est encore amélioré. Je me sens en confiance en ce moment, je sens que je suis capable de rivaliser avec n’importe qui. Je sens que je deviens une vraie menace. Je pense que c’est toujours important de s’encourager dans le sport, mais surtout au tennis. Si tu sors de ton match, tu ne peux pas gagner. Dans ce sport, n’importe qui peut battre n’importe qui n’importe quel jour. A Wimbledon, je sentais que j’avais le niveau pour aller chercher le titre. C’était un bon sentiment. C’est pour ça que j’ai pleuré après le match. » A-t-il précisé devant les médias. Attention, Shapovalov pourrait débuter son tournoi face au jeune et très talentueux américain Sébastian Korda qui affronte un qualifié au premier tour.