A 37 et bientôt 35 ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont sur le déclin. Un constat désormais visible au grand jour par tout un chacun. La fin d’une ère est proche… Un triste état de la situation que dresse Gary Lineker.

Le dernier mercato estival a été un véritable bouleversement dans le monde du football alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont tous deux changé d’écuries. L’un a fait son retour à Manchester United tandis que l’autre a posé ses valises au Paris Saint-Germain. En Angleterre, le Portugais reste performant avec 15 buts et 3 passes décisives en 26 rencontres disputées toutes compétitions confondues. De belles prestations individuelles qui masquent un énorme déficit collectif. Depuis son départ du Real Madrid, à la Juventus Turin comme à Manchester United, le quintuple Ballon d’Or ne semble plus capable de porter ses écuries vers les sommets.

Un déclin encore plus frappant du côté de Lionel Messi. L’Argentin semble avoir du mal à s’intégrer à un nouvel environnement après avoir passé presque toute sa carrière au FC Barcelone. En 21 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il a inscrit 7 buts et délivrés 8 passes décisives. Un faible bilan pour un joueur de sa stature d’autant plus qu’aucune de ses prestations n’a été transcendante et n’a offert un véritable résultat au Paris Saint-Germain. Même en Ligue des Champions, Lionel Messi ne fait plus la différence, en atteste sa piètre performance contre le Real Madrid. Une prestation symbole du déclin, conclusion auquelle aboutit Gary Lineker.

« Messi aura 35 ans en juin. Ronaldo vient de fêter ses 37 ans. Nous devrions probablement revoir nos attentes à la baisse. Ils font toujours des choses merveilleuses, mais même ces dieux du football ne peuvent pas défier le temps pour toujours« , a lancé Gary Lineker, légende anglaise reconvertie en tant que commentateur sportif, sur son compte Twitter.