Véritable coup de tonnerre, Rayan Cherki souhaiterait quitter l’OL afin de bénéficier de plus de temps de jeu. L’OGC Nice souhaite profiter de cette opportunité pour l’enrôler et réitérer le coup de génie réalisé avec Amine Gouiri.

Considéré comme étant l’un des plus grands talents de la formation lyonnaise, Rayan Cherki pourrait bien suivre les pas d’Amine Gouiri et quitter l’OL de manière précoce pour rejoindre l’OGC Nice. Agacé par sa situation à l’Olympique Lyonnais, le joyau de la formation lyonnaise souhaiterait quitter le club dans un avenir proche afin de renouer avec les terrains et retrouver un temps de jeu conséquent.

Selon les informations de L’Equipe, l’OGC Nice aurait d’ores et déjà fait part de son intérêt pour enrôler Rayan Cherki. Christophe Galtier et les dirigeants du club azuréen suivent de près sa situation afin d’être les premiers à dégainer. L’optique de réitérer un coup à la Amine Gouiri attise les convoitises des Aiglons. D’autres écuries européennes pourraient surgir ses rumeurs de départ se vérifiaient.

❤️ 𝑪𝒐𝒖𝒑 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒆𝒖𝒓 𝒕𝒂𝒄𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 ❤️



Cette semaine, @FlorentToniutti décrypte le rôle déterminant de Castello Lukeba dans le schéma tactique de l'@OL de Peter Bosz 👨‍🏫#CDCTactique pic.twitter.com/Wn8Hu8hNm0 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 18, 2022

