Très ambitieux sur la scène anglaise comme sur la scène européenne, Chelsea veut offrir toutes les cartouches à Thomas Tuchel pour qu’il puisse être couronné de succès. Une enveloppe de 200M€ est en préparation pour satisfaire les ambitions des Blues.

Plus affamé que jamais, Chelsea ne compte pas s’arrête en si bon chemin après avoir remporté la Coupe du monde des Clubs. Un trophée destiné à en appeler d’autres tant sur la scène nationale que sur la scène européenne. Un objectif assumé par les Blues qui préparent d’ores et déjà une énorme enveloppe que Thomas Tuchel pourra débourser à sa guise.

Selon les informations dévoilées par The Telegraph, Chelsea aurait une enveloppe de 200 millions d’euros pour le prochain mercato estival. Une somme conséquente que Thomas Tuchel souhaiterait dépenser en enrôlant trois joueurs : Declan Rice, Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé. Un trio jeune et séduisant mais très convoité. Pour se les accaparer, il faudra fermer les yeux sur les dépenses… Des montants astronomiques en perspective qui ne semblent pas effrayer la direction des Blues, bien déterminée à régaler Thomas Tuchel.