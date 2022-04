Entré en jeu ce mercredi soir face au Benfica Lisbonne lors du quart de finale retour de Ligue des champions, Mohamed Salah a pu assister et même participer à la qualification de son équipe pour le dernier carré de la Coupe aux Grandes Oreilles.

Star des Reds, il s’est confié quelques heures avant la rencontre et il a même fait une petite révélation. Il a annoncé le nom des quatre gardiens de buts qui l’ont le plus impressionnés durant sa carrière. « Je n’arrive pas à me décider sur un seul, alors je vais vous en donner quatre. Casillas, Buffon, Alisson, Neuer. Je suis sûr qu’il y a plein d’autres grands gardiens de but mais j’en oublie pour le moment. C’est difficile de choisir lequel. » Explique-t-il lors d’un entretien avec le ‘Mirror.’

Avant de donner une petite préférence à la légende italienne Gianluigi Buffon : « quand j’ai joué contre Buffon en Italie, il était incroyable. Le sentiment que vous éprouvez lorsque vous vous trouvez face à lui est génial. La carrière qu’il a menée en gagnant tout dans le football, c’est incroyable. » A terminé l’international égyptien qui avait eu le privilège d’affronter l’ancien portier de la Juventus lorsqu’il évoluait à la Roma ou bien avec le maillot de la Fiorentina.