Aujourd’hui cantoné à un rôle de numéro deux avec l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda se sent toujours en forme et le gardien de 37 ans n’envisage pas forcément de quitter la cité phocéenne dans l’immédiat.

Annoncé sur un éventuel départ au cours du dernier mercato hivernal, Steve Mandanda est finalement resté au club durant cette période. Le gardien de 37 ans s’est repris totalement en main et son entraîneur Jorge Sampaoli a réussi à trouver un meilleur équilibre pour lui offrir un peu plus de temps de jeu. Titulaire en Ligue Europa Conférence, il a retrouvé la confiance et aujourd’hui sa décision semble prise concernant l’avenir.

Interrogé à ce sujet, l’international tricolore semble gérer la situation et n’écarte aucune possibilité, comme celle de rester. « C’est toujours un plaisir d’être sur le terrain, je prends ce qu’on me donne avec énormément de plaisir. » Révèle-t-il devant les médias ce mercredi avant le quart de finale retour de C4 face aux Grecs du PAOK Salonique. Depuis le début de saison, Mandanda a disputé 13 matchs toutes compétitions confondues et devrait disputer son 14ème ce soir contre le PAOK…