Ce mercredi soir Liverpool a décroché sa place dans le dernier carré de la Ligue des champions après son match nul (3-3) hyper spectaculaire face à la formation portugaise du Benfica Lisbonne. Si les visiteurs n’ont pas réussi l’exploit, ils ont tout de même montrer un très beau visage et leur vedette uruguayenne Darwin Nuñez ne retient que du positif de cette campagne européenne.

Après la rencontre, celui qui a inscrit le troisième but de son équipe est revenu sur ce bon résultat et il est très fier d’avoir pu gêner Liverpool jusqu’au bout dans cette double confrontation. Il préfère retenir le positif et le caractère montré par les Lusitaniens. « Nous avons montré que Benfica est un grand club, nous avons tout donné sur le terrain. Nous avons fait nul, ça ne nous a pas suffi, mais nous partons d’ici la tête haute. Nous avons tout donné, chez eux, ce qui est très difficile. Maintenant, il faut se reposer et penser au prochain match« , a-t-il lancé au micro de la chaîne de télévision portugaise Eleven. Révélation du championnat portugais, Nuñez a aussi crevé l’écran sur la scène européenne et nul doute qu’il ne devrait pas s’éterniser dans la capitale encore bien longtemps…