Ce jeudi soir, le FC Barcelone reçoit l’Eintracht Francfort pour le compte du quart de finale retour d’Europa League. Un match indécis après le résultat de 1-1 lors de la rencontre aller. Pour cette rencontre, Xavi Hernandez devrait encore être contraint de faire sans Ansu Fati, toujours en période de reprise.

Longuement blessé depuis de nombreux mois, le jeune ailier catalan est sur le retour mais son entraîneur ne devrait pas non plus prendre le moindre risque avec sa pépite et il ne semble pas parti pour aligner Ansu Fati ce jeudi face aux Allemands pour le quart de finale retour d’Europa League. De retour à l’entraînement sous les applaudissements de ses coéquipiers, son retour est prévu pour le match de Liga lundi prochain face à Cadix même si rien est encore officiel. Pour le choc du soir, Xavi ne devrait pas lui offrir de temps de jeu et privilégier une équipe compétitive afin de décrocher sa place en demi-finale de la compétition…