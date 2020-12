Mediapro pourrait fermer sa chaîne Téléfoot dans les prochaines semaines. Sur Europe 1, le directeur général des antennes de Canal+, a évoqué un possible sauvetage de Mediapro par la chaîne cryptée.

« Je ne peux pas trop en dire. Maxime Saada est à la manœuvre. Mais depuis plus de 30 ans, on magnifie la Ligue 1. Là, il y a eu un appel d’offre, et des prix hors-sol, des prix jamais vus. Maxime Saada – comme Canal Plus – adore la L1, le football. On aura la Champions League la saison prochaine, on veut participer à la renaissance de la Ligue 1. Mais aujourd’hui, il y a un acteur, Mediapro. La situation est incroyable. Ils vont nous mettre à terre la Ligue 1. On sera là pour les aider mais il ne faut pas que les prix soient hors-sol », a indiqué sur Europe 1, Gérald-Brice Viret, directeur général des antennes de Canal+.