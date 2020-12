Avec l’arrêt de la rencontre entre le PSG et Başakşehir, mardi soir, pour le compte de la 6ème journée de la Ligue des Champions, le club de la capitale a marqué l’histoire.

« On a vite compris que la rencontre ne reprendrait pas. On voyait que quelque chose se passait quand les joueurs du PSG sont sortis. Je suis assez fier du PSG. C’est la première équipe du monde à le faire par solidarité pour l’équipe d’en face. Tout le monde est sorti. Ce club est extraordinaire. Ce club est toujours en train de marquer l’histoire. Ce mardi, le PSG a marqué l’histoire du foot. C’est très bien. Il ne fallait pas que ça reprenne pour ne pas gâcher le bien de cette action. On sait que l’UEFA est visée. Cela s’annonce compliqué, l’UEFA est opaque… C’est un match presque pour rien qui est devenu historique », a indiqué Stéphane Bitton sur l’antenne de France Bleu. Un moment d’histoire.