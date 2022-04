Quel exploit de Cadix, qui est allé s’imposer sur la pelouse du FC Barcelone (0-1) en clôture de la 33e journée de Liga.

La semaine cauchemardesque se prolonge pour Xavi et ses hommes. Après l’élimination en quart de finale de la Ligue Europa jeudi dernier, le FC Barcelone a concédé une deuxième défaite consécutive ce lundi sur la pelouse du Camp Nou. Dominateurs mais en cruel manque d’inspiration offensive, les Catalans ont dû s’en remettre aux exploits individuels d’Ousmane Dembélé pour amener le danger sur le but adverse. Mais les joueurs du Barça vont buter sur un immense Jeremías Ledesma et c’est bien Cadix qui va en profiter pour inscrire le seul but de la rencontre au retour des vestiaires.

L’ancien Gunners Lucas Perez (48′) a profité d’une sortie hasardeuse de Ter Stegen pour trouver la faille et permettre à Cadix de tenir une superbe victoire à l’extérieur. Au classement, le Real Madrid s’envole un peu plus en tête de la Liga avec 15 points d’avance sur le Barça et le FC Séville.