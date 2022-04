De retour en Bleues plus de deux ans après sa dernière sélection, Manon Houette n’a pas caché sa joie ce lundi en conférence de presse. Pour rappel, elle prend la place de Coralie Lassource, testée positive au Covid-19.

Comment avez-vous appris votre sélection ?

« Hier (dimanche) soir très tard, j’étais au cinéma tranquille (sourire). J’ai vu quatre appels en absence d’Olivier Krumbholz et un petit message : »Est-ce que tu peux me rappeler d’urgence ? » C’est vraiment un concours de circonstances avec Coralie (Lassource) qui a le Covid. Je discutais depuis quasiment un an avec Olivier, je lui disais que s’il y avait besoin, j’étais prête à revenir, et puis il y a eu besoin, donc me voilà. »

Vous disiez le mois dernier que l’équipe de France n’était »pas forcément dans (votre) tête ». Vous accueillez ce retour comme du bonus ?

« Globalement, depuis mon retour de blessure (au genou droit), le handball, c’est du bonus. Je le prends vraiment comme une seconde partie de carrière. Le leitmotiv, c’est vraiment de prendre du plaisir dans mon activité. J’en ai toujours pris en équipe de France donc là, l’opportunité de revenir est trop cool. Je n’ai pas le sentiment d’être partie depuis cent ans, d’être complètement perdue, car le fonctionnement est aussi resté le même. Et puis je sens de la bienveillance, ça donne envie aussi de donner le maximum même si c’est ce que j’aime faire dans tous les cas, me donner à fond. »

Qu’attendez-vous, d’un point de vue personnel, des deux matches de cette semaine (République tchèque mercredi, Ukraine samedi) ?

« Je n’ai pas ‘objectif JO de Paris 2024’, je ne suis pas du tout dans un délire comme ça. Je ne me projette plus du tout, dans rien. Hier j’étais pas là, aujourd’hui je suis là et demain je ne sais pas, c’est comme ça, c’est la réalité. Donc je prends ça vraiment en mode bonus. Je pense que je vais jouer un peu sur les matches comme on est deux sur le poste d’ailière gauche (avec Chloé Valentini). Donc jouer deux matches internationaux, en République tchèque puis en France, ça sera magique. »