Face à une équipe de l’Atalanta à la peine cette saison, l’Hellas Vérone est allé chercher un joli succès à l’extérieur.

Les temps sont dures à l’Atalanta, qui a concédé ce soir sa troisième défaite consécutive en Serie A. Malmenés d’entrée de jeu par une équipe joueuse de l’Hellas Vérone, les hommes de Gian Piero Gasperini ont craqué juste avant le retour aux vestiaires sur un but du défenseur Federico Ceccherini (45’+2). En seconde mi-temps, Teun Koopmeiners (55′) va inscrire un but contre son camp pour accroître un peu plus l’avance véronaise. La réduction de l’écart du jeune Giorgio Scalvini (82′) ne changera rien et la DEA concède sa 9e défaite de la saison en championnat.

Au classement, l’Atalanta reste 8e mais avec seulement trois longueurs d’avance sur son adversaire du soir, l’Hellas Vérone (9e).