Tombeur de Nottingham Forest (1-0) ce mardi, le club de Bournemouth a validé son ticket pour la Premier League.

Quelques jours après le sacre de champion de Fulham, Bournemouth a acquis ce mardi la montée en Premier League en s’imposant sur le score de 1-0 face à Nottingham Forest. Un but de Kieffer Moore (83′) est venu délivrer les Cherries en fin de match.

Avec 85 points au compteur, les hommes de Scott Parker ne peuvent plus être rattrapé par Nottingham Forest et Huddersfield Town et ils sécurisent la deuxième place de Championship (D2 anglaise).