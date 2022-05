De passage au micro de Canal+ ce soir après l’élimination de Villarreal en demi-finale de la Ligue des champions, Etienne Capoue n’a pas caché sa déception.

« C’est l’entame qu’on voulait faire, marquer très vite. Et je pense qu’on l’a fait avec la manière. On était tous à un niveau d’intensité incroyable aujourd’hui. Mais ce qui a fait la différence, c’est le rythme. Liverpool l’a toutes les semaines en championnat, nous on ne l’a pas eu et on le paye sur quelques petits détails, dont l’intensité. (…) Après la pause, on voulait repartir comme en première période, mais le pressing n’était plus le même. Ils ont su profiter de nos lacunes et été efficaces », a analysé l’ancien milieu de terrain du TFC.

« Demain, tout le monde aura oublié notre parcours. Mais on a pu mettre Villarreal sur la carte de l’Europe cette année. On fait une belle campagne et on a su sortir des gros et mettre la pression à Liverpool. (…) La réalité, c’est que maintenant on doit bien finir en championnat pour revenir dans une belle campagne européenne la saison prochaine », a ensuite conclu le Français.