Ibrahima Konaté confirme que Jürgen Klopp a trouvé les mots justes à la pause pour remobiliser Liverpool.

Tombeur de Villarreal (3-2) ce soir sur la pelouse de la Ceramica, Liverpool a validé son ticket pour la finale de la Ligue des champions. Un véritable piège dont les Reds ont réussi a se sortir au retour des vestiaires. De passage au micro de Canal+ après la rencontre, le Français Ibrahima Konaté est revenu sur la réaction de ses coéquipiers.

« On a fait un mauvais début de match contre une très bonne équipe de Villarreal qui a su mettre les ingrédients pour nous faire mal en première période. Mais on connaît notre force et à la mi-temps, on a beaucoup discuté avec le coach, on s’est entraidés. On savait qu’on devait tout donner et montrer notre vrai visage en seconde période, c’est ce qui s’est passé. Je réalise pas encore. On est obligé de penser au prochain match parce qu’on rêve de grandes choses cette saison. Il faut penser aux matchs qui vont arriver avant de penser à la finale »