Ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Christophe Dugarry n’est pas fan de Gérard Lopez, le nouveau propriétaire du club.

« Je suis partagé, avec plein d’émotions. Je connais un peu M. Lopez, je l’ai déjà rencontré. Il est très sympathique, attachant. C’est aussi un tueur dans les affaires. D’un côté, je suis content parce que le club est sauvé, mais je conserve des inquiétudes et des réticences. On repart dans un système que je condamne et que je n’aime pas, avec des fonds d’investissement. Ça va encore être une partie de poker car Gérard Lopez prend beaucoup de risques. (…) D’un côté, j’ai envie de le remercier, mais est-ce que c’est reculer pour mieux sauter dans deux-trois ans ? », a indiqué le consultant pour Sud Ouest.