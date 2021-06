Le journaliste « RMC », Daniel Riolo trouve que cette Equipe de France possède les qualités nécessaires pour aller très loin dans cet Euro.

Dans « l’After », il a confié ses craintes mais aussi son positif et pense que Didier Deschamps peut faire quelque chose de très sérieux avec ce groupe. « J’appelais de mes voeux la prise de risque de Deschamps. Le 4-2-3-1 au départ, je n’y croyais pas beaucoup. Mais c’est un 4-2-3-1 à la mode Deschamps, j’y vais sans y aller vraiment, avec une sécurité. Mais quand je vois la deuxième période, je me dis, qui n’a pas envie de croire que ça peut marcher un vrai 4-2-3-1, avec Kanté-Pogba, Mbappé-Coman sur les côtés, et Griezmann derrière Benzema ? Franchement ça a de l’allure ! J’ai envie de croire que cette équipe de France va péter beaucoup de monde ! » Prochaine étape lundi soir à 21 heures face à la Suisse en huitième de finale de l’Euro 2020.