Toujours à la recherche d’un joueur pour évolué au poste de latéral droit la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Achraf Hakimi.

Récent champion d’Italie avec l’Inter Milan, l’international marocain se rapproche pas à pas de la France et les deux clubs sont en négociations avancées pour un éventuel transfert du Lion de l’Atlas. En difficulté financière, l’Inter Milan cherche et a besoin d’argent pour redresser la barre après une saison délicate suite à la crise sanitaire. De son côté, le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche d’un successeur à Alessandro Florenzi et le profil d’Hakimi est plus que jamais validé en interne. Une information que Saber Desfarges journaliste pour « RMC » confirme également. Affaire à suivre…