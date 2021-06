Après 2 saisons à huis clos, les supporters ont-ils enfin le droit de rêver et de renouer un amour passionnel avec leur équipe favorite ? Si un retour des spectateurs devraient être réenclenché en début de saison prochaine, retrouver un stade plein en France sonne comme une utopie. L’année 2022 pourrait être la délivrance.

Les supporters devraient pouvoir faire leur retour dans les stades la saison prochaine alors que la situation sanitaire est au beau fixe. Néanmoins, un retour jaugé et restreint par des limites qui seront sans aucun doute mises en place par le gouvernement. Revoir des spectateurs dans les enceintes européennes à l’Euro 2020 donne du baume au cœur et laisse place à l’espoir. Selon La Provence, qui a interrogé un responsable de groupe de supporters de l’OM, un retour est envisagé pour 2022, seulement 2022, le pessimisme est bien présent chez les fans olympiens : « L’OM nous a dit d’espérer le retour des virages et un stade à 100 % en 2022, pas avant…«

Retrouver le Stade Vélodrome plein et agité semble être aujourd’hui une bien belle illusion. D’ici là, l’enceinte marseillaise pourrait même voir son nom être modifié…