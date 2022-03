Face aux médias, le coach des Bleus a notamment insisté sur le rôle et le statut d’Olivier Giroud.

De passage en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps s’est longuement attardé sur le cas Olivier Giroud, qui fait son retour dans le groupe suite à la blessure de Karim Benzema. Il a notamment évoqué le rôle du buteur milanais et son entente avec les deux stars de l’attaque : Benzema et Mbappé.

« Le retour d’Olivier Giroud ? Le plus important pour moi, c’est d’être cohérent et juste par rapport au discours que je peux avoir avec les joueurs. Olivier va nous rejoindre, il n’a pas à faire plus ni moins. Il a fait partie de cette équipe de France très performante, qui l’a aussi été sans lui. Je l’ai toujours dit, il fait partie des joueurs sélectionnables. Il est là aujourd’hui, c’est lié à la blessure de Karim Benzema. Je ne vais pas avoir une attention particulière sur lui. Il fait partie d’un groupe qu’il connaît très bien. La concurrence avec Karim Benzema ? Quand il y a un joueur qui a un statut, c’est difficile à vivre s’il est toujours là sans le même statut. Ce n’est pas spécifique à Olivier, il y en eu d’autres avant. C’est humainement difficile à vivre. Le rôle d’Olivier Giroud ? Je ne le prends pas pour lui dire ‘t’auras 30 ou 40%’ pour voir comment il va réagir. Je ne fais pas un cas à part avec Olivier. Un joueur qui a un statut, c’est compliqué psychologiquement d’avoir moins. Un joueur qui a un statut a besoin d’avoir un rôle important à jouer. Un nouveau schéma avec Olivier Giroud ? Vous lui donnez beaucoup d’importance… Je pars avec une idée, il n’y a pas de souci sur le rôle des uns et des autres, on reste sur ce que je vous ai dit jeudi. Le statut d’Olivier Giroud ? Le statut et la hiérarchie, il faut les dissocier. Ce n’est pas lié. Un statut, c’est par rapport au rôle du joueur, au fait de jouer ou de ne pas jouer. (…) Il a eu un statut pendant de longues années. C’est par rapport à son utilisation et à son temps de jeu. Il y a de la concurrence, mais ce n’est pas lié à la présence (Kylian) Mbappé ou (Karim) Benzema. C’est par rapport à mes choix. Il a eu du temps de jeu sur de très longues années. Tout est possible, ce n’est pas spécifique à (Olivier) Giroud. Je considère qu’un joueur habitué pendant des années à avoir un statut, c’est humainement compliqué d’avoir moins. C’est la réalité aujourd’hui, et ça l’a été de tous temps. »