Pour Pierre Ménès, Gerson aura été l’un des grands artisans de la victoire de l’OM ce week-end.

Sur son site personnel, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club Pierre Ménès est revenu sur la victoire de l’Olympique de Marseille ce dimanche dans un bouillant derby du Sud face à l’OGC Nice (2-1). Il en a profité pour souligner la grosse prestation de Gerson, que les médias ont trop rapidement « jeté à la poubelle » à son goût.

« Les Aiglons se sont retrouvés menés au score à la mi-temps après 45 premières minutes très tactiques sur un penalty concédé par Todibo sur Ünder. Le Turc qui joue le coup avec intelligence en laissant traîner ses jambes, ce qui a permis à Milik d’ouvrir le score. Une première période pendant laquelle la pression offensive olympienne n’était pas franchement folle, pourtant les Niçois se sont contentés de faire ce qu’ils font souvent à l’extérieur, c’est-à-dire rien. (…) On sentait alors Nice capable d’égaliser, d’autant que les Phocéens reculaient de plus en plus et que Sampaoli effectuait des changements défensifs. Et finalement, c’est sur un centre magnifique de Gerson – le Brésilien qu’on avait jeté à la poubelle en début de saison progresse beaucoup ces derniers temps – que Bakambu a enfoncé le clou d’une non moins magnifique tête croisée. (…) Désormais, ce n’est plus une course à deux pour le podium mais une course à trois avec Rennes. Et peut-être que Nice va devoir prendre un peu plus de risques pour rester dans cette course. »