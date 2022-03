Tensions en Bretagne. Suite à la défaite brestoise sur la pelouse d’Angers le week-end dernier (1-0) à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1, le ton est monté dans les vestiaires et notamment conférence de presse. Avec ce revers, le club Breton signe une deuxième défaite consécutive, et une troisième sur les quatre derniers matchs de championnat. Une mini-crise que traverse le club des Ty’ Zefs, et que Michel Der Zakarian ne digère pas. Pourtant éloignés de 8 points de la zone de relégation, le coach s’est montré très véhément avec ses joueurs en conférence de presse d’après-match.

« On a fait une première mi-temps exécrable. Il y a des choses que je ne comprends pas. C’est affligeant », a-t-il d’abord lancé, avant de poursuivre. « Je regrette les choix que j’ai faits. Après le système, c’est autre chose. On a commencé à enchaîner 2 ou 3 passes à partir de la 34e minute ! Pour aller vers l’avant, il faut être capable de faire des passes, gagner des duels. Vous pouvez mettre le système que vous voulez, il faut que les joueurs qui sont sur le terrain soient capables de se faire des passes. Il faut être capable de garder le ballon, de protéger ce ballon. Il faut bouger, être disponible, jouer simple. On n’a rien fait. Je ne suis pas psy, je ne sais pas pourquoi. Je n’arrive pas à cerner les joueurs. D’un match à l’autre, je me pose la question, s’ils ont envie… On a encore perdu contre une équipe de notre niveau. On n’a pas une occasion du match ! Et ça fait trois matches qu’on n’a pas de situations. On ne va pas aller loin comme ça. »