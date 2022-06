Agacé par la lenteur des négociations, Robert Lewandowski met un coup de pression au Bayern Munich. Le Polonais veut rejoindre le FC Barcelone.

« Il me reste encore un an sur mon contrat, c’est pourquoi j’ai demandé au club le feu vert pour un transfert. Je pense que dans la situation actuelle, c’est la meilleure solution, d’autant plus que le club peut encore recevoir de l’argent pour le transfert. Je ne veux rien forcer, il ne s’agit pas de ça. Il s’agit de chercher la meilleure solution. Il faut refroidir les émotions, je veux parler calmement et pas par les médias », a lancé Robert Lewandowski dans des propos accordés à Bild.

Après les multiples déclarations de Robert Lewandowski, il est difficile d’imaginer qu’un retour en arrière soit possible. Le Polonais ne cesse de confirmer ses envies d’ailleurs. A 33 ans, il souhaite se lancer dans ultime et dernier défi au FC Barcelone. Reste désormais à savoir combien de temps le Bayern Munich parviendra à le conserver dans sa prison dorée.