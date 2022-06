Dans une interview accordée à PSG.fr, Danilo Pereira, milieu de terrain parisien, est revenu sur sa deuxième saison avec le club de la capitale. S’il s’estime « chanceux » d’évoluer avec des grands joueurs comme Kylian Mbappé, le portugais explique avoir réalisé une bonne saison malgré l’échec en Ligue des Champions.

Danilo Pereira est heureux au Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée aux médias du club, le milieu de terrain portugais estime avoir réalisé une bonne saison malgré le nouvel échec du club de la capitale en Ligue des Champions : « Je me sens chanceux. Chanceux d’être ici, pouvoir être dans l’histoire de Paris avec ces noms-là. Il y a Beckham, Zlatan Ibrahimovic. Alors je profite du plaisir d’être ici. Maintenant que c’est ma deuxième saison, la première en tant que joueur officiel parisien, je connais déjà tout le monde. L’ambiance et mon quotidien sont différents parce que je connais bien le club, je connais tout le monde, alors c’est facile de se sentir intégré. Je peux dire que mon intégration s’était bien passée et quand c’est le cas tu te sens plus libre, plus heureux aussi. Je pense que le grand changement pour moi, ça a été ça. C’était une bonne saison pour moi, mais j’aurais aimé faire plus, qu’on aille plus loin parce que nous avons été éliminés en huitièmes de la Champions League. Nous avons bien terminé la saison en remportant la Ligue 1 et c’était important parce que c’était le 10ᵉ titre de l’histoire du club. »

Cette saison, Danilo Pereira a joué 37 matchs toutes compétitions confondues pour 5 buts.