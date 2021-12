Les nouvelles sont rassurantes pour le milieu allemand, qui ne devrait avoir aucune séquelle du Covid-19.

Éloigné des terrains depuis le 6 novembre à cause du Covid-19, Joshua Kimmich a donné quelques nouvelles sur les réseaux sociaux jeudi. « Je vais très bien, mais je ne peux pas encore m’entraîner à fond en raison de légères lésions aux poumons », a annoncé le joueur de 26 ans, victime de complications visiblement moins graves que prévues même s’il ne retrouvera pas les pelouses avant 2022.

De passage en conférence de presse ce vendredi, son coach Julian Nagelsmann a d’avantage précisé la situation. « Il souffre d’infiltrats pulmonaires », une lésion pouvant provoquer des difficultés respiratoires. « Je ne me fais pas de souci, parce que ces infiltrats ne sont rien de dramatique », a rassuré l’entraîneur du Bayern Munich. « Sa pause est une mesure de précaution, on n’attend aucune séquelle et il n’a eu aucun symptôme. »