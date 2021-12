Déçu des sanctions à l’encontre de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz a donné sa version des faits face aux médias.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Olympique Lyonnais ira à Lille dimanche (13h) pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, Peter Bosz a donné son avis concernant les sanctions de l’Olympico, stoppé après un jet de bouteille dans le visage de Dimitri Payet.

« Je suis très déçu. Ce qui s’est passé n’était pas bien, mais punir le club… Il y avait 60 000 personnes dans le stade et il y a un fou qui fait ça. Pour les joueurs, je ne comprends pas surtout que c’est Marseille qui a refusé de jouer après. J’étais dans le vestiaire de l’arbitre et il a très clairement dit : ‘on va rejouer’, mais Marseille a refusé. Maintenant, c’est nous qui sommes punis. Bien sûr, c’est l’un de nos supporters, mais… non. Je ne comprends pas. Le huis clos ? J’ai appris ce mot. Là encore, on ne punit pas les bonnes personnes qui étaient dans le stade et ce n’est pas comme il faut. Je regrette que nous servions d’exemple après une série de faits qui se sont produits dans d’autres stades depuis le début de la saison », a fustigé l’entraîneur de l’OL.