Prêté cette saison à l’AS Monaco, Alexander Nübel va encore devoir patienter avant de trouver sa place dans les rangs du Bayern Munich.

Dans sa tête, l’objectif d’Alexander Nübel était clair : profiter de son prêt à l’AS Monaco pour briller avant de prendre la succession de Manuel Neuer dans les cages du Bayern Munich. Un axe de carrière tout tracé pour le portier de 25 ans… à moins qu’un événement vienne faire tomber ses plans à l’eau. C’était le cas ce vendredi en conférence de presse, lorsque Julian Nagelsmann a évoqué l’avenir de Nübel. Si le coach du Bayern Munich reconnaît les qualités de l’Allemand, il sait aussi qu’il n’a pas encore le niveau pour déloger Manuel Neuer de la place de titulaire.

« J’aime quand les joueurs ont cette confiance et cette exigence, mais nous avons le meilleur gardien de but du monde (Manuel Neuer). Je suis très heureux avec lui et je ne le sortirai pas des buts tant qu’il sera en forme. Il a fait un arrêt fantastique à l’entraînement hier. Il n’y a aucune raison de penser autrement. »