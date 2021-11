Impressionné par le début de saison du Brésilien, Dimitri Payet fera tout pour limiter son influence ce week-end.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Olympique de Marseille ira à Lyon dimanche soir (20h45) pour le premier Olympico de la saison, Dimitri Payet a évoqué son match dans le match face à la pièce maîtresse du système de jeu de Peter Bosz : Lucas Paqueta.

« Il y aura forcément des matchs dans le match, on peut aussi parler du duel Guendouzi contre Caqueret par exemple. Paqueta et moi, on en parle plus parce qu’on marque et on fait marquer, mais nos défenseurs et nos milieux seront aussi importants. Il faudra juste être plus fort que nos adversaires pour l’emporter […] Paqueta je l’avais vu un peu en Italie, mais je l’ai vraiment découvert en France. Il a des qualités rares dans notre championnat, il ne cesse de progresser. Il est beau à regarder, mais on va faire en sorte de ne pas trop le regarder dimanche et de contrer son influence. »