Grand supporter du SM Caen, Orelsan aimerait bien « faire partie de l’aventure » du club de Ligue 2.

Pour la suite de la saison de Ligue 2, le SM Caen peut compter sur un supporters de marque : Orelsan. Interrogé dans les colonnes de Ouest-France cette semaine pour faire la promotion de son nouvel album ‘Civilisation’, le rappeur normand en a profité pour évoquer son attachement pour le club de sa ville natale.

« Je m’entends bien avec le staff, j’aime bien parler aussi avec Olivier Pickeu (le président du club, ndlr), et je suis content de faire des trucs avec le Stade. Pierre-Antoine Capton (un de ses proches, qui est copropriétaire et président du conseil de surveillance, ndlr) a dit qu’il me verrait bien jouer un rôle d’ambassadeur, mais ça me dit bien de faire partie de l’aventure. Malherbe, c’est mon club de cœur, un point central de la ville, et j’ai envie de me recentrer à Caen, où je passe déjà les deux tiers de mon temps. »