L’information court depuis maintenant quelques semaines, Lewandowski voudrait quitter le Bayern Munich pour s’engager avec le FC Barcelone. Mais, sous contrat avec le club allemand jusqu’en 2023, son départ devrait être compromis. D’ailleurs, le patron du Bayern Herbert Hainer a réagi, et ne compte pas laisser partir son petit protégé.

« Nous avons toujours dit que Lewandowski avait un contrat jusqu’au 30 juin 2023. Et un contrat, c’est un contrat ! Où allons-nous si un joueur peut mettre fin à son contrat alors que nous, en tant que club, devons le payer jusqu’au dernier jour ? C’est injuste. Les choses ne peuvent pas être comme ça. Je suis un peu surpris que Robert ait choisi cette manière de communiquer publiquement. Je n’aurais pas fait cela à sa place. Il est au Bayern depuis longtemps, a gagné de nombreux titres et est devenu deux fois le meilleur footballeur du monde. (…) Heureusement, nous ne sommes pas dans le besoin économiquement. Nous voulons avoir les meilleurs joueurs – et Robert est l’un des meilleurs. Par conséquent, je suis fermement convaincu qu’il jouera pour nous la saison prochaine », a déclaré Hainer.

Voilà qui est clair…

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !