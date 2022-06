Alors qu’il a retrouvé des couleurs en fin de saison, Memphis Depay a dressé le premier bilan de son aventure au Barça. Et a même lâché un avertissement à Xavi pour la saison prochaine.

« C’est maintenant conclu. Cela ne s’est pas passé comme je l’avais espéré à l’avance. Lionel Messi part, je ne m’y attendais pas non plus. J’ai été blessé à un moment, j’ai été très malheureux et cela a pris du temps.

Je me suis entraîné dur, j’ai gardé ma bouche fermée et j’ai montré que je suis meilleur. Heureusement, j’ai de nouveau eu ma chance, j’ai recommencé à marquer. Est-ce que je veux rester ? Oui », a conclu Depay pour NOS. Xavi est prévenu.

