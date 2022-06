Prêté à l’Olympique de Marseille par Arsenal, William Saliba a fait sensation dans la cité phocéenne. Pourtant, et alors que son avenir reste toujours flou, le joueur de 21 ans aimerait bien faire ses preuves en Angleterre…

« J’appartiens à Arsenal, il me reste encore deux ans de contrat. Je serai à la reprise avec Arsenal. J’ai joué 0 match à Arsenal, et j’ai quand même aussi envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club. Mais ça ne dépend pas seulement de moi. Partir comme ça, ça serait dommage », a déclaré Saliba dans une interview accordée à Téléfoot.