En mission pour faire maintenir l’ASSE, Pascal Dupraz a échoué. Et alors que les Verts sont en Ligue 2, le coach Français s’est attiré les foudres de Daniel Riolo…

« Saint-Etienne, cela fait des années que ça ne va pas. Ce serait facile pour moi de parler de « Buspraz » mais bon quand tu fais sans arrêt des choix aussi catastrophiques et que de ne pas prendre un entraîneur de foot c’est mieux pour te maintenir, ne prends pas un entraîneur de foot. Prends un dresseur d’ours, un homme de cirque, un jongleur et essaie de jouer au foot avec ça.

Est-ce qu’il faut être surpris ? D’un côté on a Jean-Marc Furlan qui a dédié sa vie à la réflexion du football et au management et qui a beaucoup été moqué par Dupraz qui s’est aussi moqué de Gastien et de tous ces mecs qui essaient de créer des choses. Là, il prend une porte dans la gueule. Est-ce que c’est la dernière ? Je ne sais pas, il y a encore des dirigeants pour confier une équipe de football à ce mec-là ? » a lancé un Daniel Riolo.

