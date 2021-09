Intimité du vestiaire ou déclarations détonantes, un nouveau documentaire sur le PSG va sortir sur Amazon Prime ce vendredi. Les premières séquences ont fuité et autant dire qu’elles sont riches d’enseignements.

Le Parisien nous dévoile, en exclusivité, plusieurs brefs passages du tout nouveau documentaire intitulé « PSG O Ville Lumière, 50 ans de légende » qui sortira en trois épisodes de 50 minutes dès ce vendredi sur Amazon Prime. Les passages sur Kylian Mbappé attise tout particulièrement notre curiosité. Le Français évoque dans un premier temps une saison 20/21 extrêmement délicate d’un point de vue physique notamment à cause des restrictions et complications entraînées par la pandémie de Covid-19 : « La saison passée était déjà éprouvante et on te demande d’en faire deux d’affilée. » Ces propos peuvent expliquer la lassitude qui semblait parfois toucher les joueurs au cours du dernier exercice.

Monotonie que ressentait également Kylian Mbappé lorsqu’il affrontait l’OM avant la récente défaite des Parisiens au Parc des Princes le 13 septembre 2020, (0-1) : « C’était devenu une routine. Genre : Ils viennent et on les bat. Cette rivalité a repris un coup de boost et c’est bien. » Des mots qui rentrent en concordance avec l’impressionnante série parisienne de 20 confrontations sans défaite. La dernière remontait au 27 novembre 2011, (3-0).