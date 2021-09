C’était à prévoir mais l’arrivée de Gianluigi Donnarumma a fait ressurgir des traumatismes côté parisien. Pas de numéro 1 désigné et des tensions qui s’accumulent, l’atmosphère est loin d’être saine dans les vestiaires de la capitale.

Avide d’opportunités, Leonardo a réalisé un coup sublime en récupérant Gianluigi Donnarumma cet été alors qu’il était en fin de contrat et lié à aucun club. Une arrivée à moindre coût qui vient consolider le poste de gardien de but pour les années à venir. A seulement 22 ans, l’international italien, récemment vainqueur de l’Euro, est déjà une référence. En arrivant au PSG, l’ancien milanais savait qu’il n’allait pas être titulaire incontestable. Il avait été prévenu et l’a accepté. Le portier est heureux à Paris.

Néanmoins, au Paris Saint-Germain tout n’est pas si rose. Si Mauricio Pochettino n’a pas désigné de numéro 1 au poste. Keylor Navas est frustré par cette situation et les choses pourraient bien dégénérer. Le Costaricien n’apprécie pas l’arrivée de Gianluigi Donnarumma qu’il considère comme étant un grave manque de respect. Selon L’Equipe, cette absence de hiérarchie préoccupe beaucoup le portier de 34 ans tout comme Sergio Rico, désormais 3ème gardien, qui serait très agacé d’avoir disparu des feuilles de match. Une gestion délicate pour Mauricio Pochettino qui devra faire preuve d’un management hors pair pour se sortir de cette situation loin d’être évidente.