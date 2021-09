Soirée mémorable en Argentine, pour la première fois depuis trop longtemps l’Albiceleste retrouvait son public lors de sa confrontation avec la Bolovie pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Résultat, un match inoubliable ainsi qu’un triplé et des larmes pour Lionel Messi.

Une soirée de rêve a rapidement éclipser les enjeux de la rencontre des éliminatoires de la Coupe du monde entre l’Argentine et la Bolivie, (3-0). Le retour de l’Albiceleste à domicile, les fans argentins attendaient ce moment avec impatience et ils l’ont eu. Pour la première fois depuis mars 2020, les champions d’Amérique du Sud, détenteur de la Copa América, sont revenus chez eux, au Stade Monumental de River Plate. Devant son public, Lionel Messi a délivré un véritable récital en inscrivant un somptueux coup du chapeau. Trois réalisations qui permettent au génie argentin de battre et dépasser le record de buts alors détenu par Pelé. Le meilleur buteur sud-américain en sélection est désormais Lionel Messi avec 79 buts inscrits en 153 sélections.

Plus heureux que jamais, le Parisien a eu toutes les occasions d’exulter durant cette magnifique soirée. A l’issue de la rencontre, les hommes de Scaloni sont restés sur la pelouse afin de fêter le succès obtenu en Copa América en présentant le trophée tant attendu par le public argentin. Un moment inoubliable pour Lionel Messi : « J’ai vécu ce moment avec une grande anxiété, mais aussi avec l’envie de pouvoir en profiter. J’ai attendu ça tellement longtemps. Nous avons gagné le match, ce qui était le plus important, et maintenant profitons-en. Cela faisait très longtemps que je cherchais à vivre ce moment, je l’ai rêvé et grâce à Dieu on me l’a offert. C’est un moment unique, il n’y avait pas de meilleur scénario. Faire la fête avec mon père, mes frères en tribune, ils ont beaucoup souffert et je suis très heureux.«