Pour le journaliste Antonio Romero, le retour de Dembélé dans le onze du Barça serait un terrible aveu de faiblesse du coach catalan.

Écarté du groupe catalan depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé pourrait bien réintégrer l’équipe première dans les prochaines semaines à en croire la presse locale. Une terrible nouvelle pour l’autorité du Barça, largement critiquée par le journaliste de la Cadena SER, Antonio Romero. Reste à savoir quelle sera la décision finale de Xavi, qui a déjà la confiance aveugle de son président Joan Laporta.

« Maintenant il ne reste plus qu’une seule option, c’est de ne pas le convoquer pour les matchs. Parce que si tu le mets sur le banc, c’est que tu comptes sur lui. Xavi a dit que laisser Ousmane Dembélé dans les tribunes n’était pas bon pour l’image du club. Mais s’il finit par le faire descendre de là, ça voudrait dire qu’il baisse son froc. Le Barça avait beaucoup de problèmes dans le secteur offensif, mais il en avait encore plus en défense et ils se sont à peine renforcés dans ce secteur. »

Ousmane Dembele au PSG. pic.twitter.com/1rePF97RwY — Winamax Sport (@WinamaxSport) January 30, 2022

