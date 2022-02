Alexandre Jacquin est revenu sur le match de Coupe de France ce mercredi soir entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Il n’est pas tendre avec la stratégie de Jorge Sampaoli.

« N’aurait-il pas mieux valu tenter autre chose, comme faire avancer Leonardo Balerdi d’un cran ? Cela aurait permis à William Saliba d’évoluer à son poste habituel, dans l’axe de l’arrière-garde. Au lieu de ça, l’ex-Niçois, incapable de faire un centre (pas davantage que Luan Peres sur l’autre flanc, ceci dit), a démarré dans le couloir droit. Quelle idée ! » Il n’a pas non plus aimé son coaching, durant la rencontre : « Et même à 4-1, alors que l’addition était réglée, l’OM évoluait dans une sorte de 2-3-5. Ou de 1-4-5. Voire de 3-1-6. Bref, on ne sait plus très bien… Du grand n’importe quoi, en somme. Sampaoli, c’était zéro pointé. » A précisé le journaliste de la « Provence. »