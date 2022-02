Présent ce jeudi après-midi en conférence de presse, Peter Bosz est revenu sur le départ de son ailier international suisse Xhedan Shaqiri pour les Etats-Unis il y a quelques heures.

« Xherdan a joué dans les grands espaces et à mon avis, il ne peut pas jouer dans les grands espaces. Il peut jouer entre les lignes. Je pense même que c’est notre meilleur joueur entre les lignes. À mon avis, il ne pouvait jouer qu’en 10 dans notre équipe, mais on a tellement de joueurs avec Houssem (Aouar), Lucas (Paqueta) et Romain (Faivre). Est-ce que je voulais qu’il vienne ? Absolument. C’est un très bon joueur. Il a souvent joué à droite à Liverpool, mais dans une équipe extrêmement offensive qui joue devant la surface adverse. Il a des qualités énormes, mais nous n’étions pas aussi forts, » a déclaré le technicien néerlandais en conférence de presse. L’international suisse a en effet rejoint les rangs du Fire de Chicago (MLS), il y a quelques jours.