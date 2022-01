Selon AS, Ousmane Dembélé et son agent ont été convoqués ce lundi pour une ultime réunion : soit le Français accepte de renouveler, soit il sera transféré en janvier.

L’avenir d’Ousmane Dembélé sera décidé dans moins de 72 heures. Comme l’a appris le média espagnol AS, une réunion au sommet est prévue ce lundi, qui s’annonce décisive et définitive pour l’avenir de l’ancien Rennais. Le club ira à la réunion avec l’agent de Dembélé, Moussa Sissoko, avec des idées très claires et un dossier bien ficelé, surtout après la sortie tonitruante de ce dernier. Dans la semaine, l’agent du joueur a laissé entendre qu’il exigerait un montant de 45 millions d’euros sous forme de prime à la signature en cas de prolongation.

En ce moment, au club, on est très pessimiste quant à la fin de ce feuilleton. Soit Sissoko arrive à cette dernière réunion les pieds sur terre et avec la volonté de trouver un accord, soit Barcelone ferme définitivement les négociations. Ce qui est très clair du côté du Barça, c’est que cette opération ne sera pas retardée : soit le renouvellement est clos, soit le joueur sera transféré au cours du mois de janvier.

Comme le rapporte AS, Xavi Hernandez est extrêmement déçu de l’attitude du joueur, d’autant plus que celui-ci lui a promis le 20 décembre qu’il allait renouveler son contrat, lui serrant même la main pour sceller un supposé ‘gentleman’s agreement’. Une désillusion pour le coach du FC Barcelone, qui juge l’attaquant de 24 ans comme « un jeune naïf, dont l’agent souhaite tirer profit à tout prix ». Reste à savoir maintenant quel sera le bilan de la réunion de lundi prochain.