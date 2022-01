Une nouvelle rumeur de vente de l’Olympique de Marseille est venue enflammée la toile la semaine dernière. Selon Andrea Zanon, consultant spécialisé sur la zone Moyen-Orient, le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) pourrait investir à Marseille. Ce fameux PIF est à l’origine du rachat de Newcastle, qui est devenu le club le plus riche du monde, et serait intéressé par le même projet à l’OM et à l’Inter. Frank McCourt a une nouvelle fois coupé court à la folle rumeur et a affirmé que le club phocéen n’était toujours pas à vendre, lors d’un entretien accordé à France 24.

« Si je vais rester propriétaire de l’OM alors qu’on a dit que les Saoudiens étaient intéressés par l’OM ? Je l’ai dit à de nombreuses reprises, je ne vais nulle part. J’aime l’OM, j’aime Marseille. Et l’équipe joue très bien. Maintenant, je crois qu’on a atteint notre vitesse de croisière, on construit un club qui peut vraiment gagner et c’est mon but. Ce sont des rumeurs qui sont diffusées par les réseaux sociaux. C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre. Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club. Ces rumeurs, on leur permet de migrer à travers les réseaux sociaux, il n’y a pas de contrôle, de vérifications et c’est amplifié par les gens qui ne savent pas », a expliqué le propriétaire américain de l’OM sur France 24.