Privé d’un grand nombre de joueurs, le PSG risque d’aligner un onze totalement inédit demain face à Vannes.

En ce début d’année, le Paris Saint-Germain retrouve Vannes (N2) en 16e de finale de la Coupe de France. Un match totalement déséquilibré sur le papier, où Mauricio Pochettino devra faire sans un grand nombre de joueurs. Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo, sélectionnés pour la CAN, seront absents plusieurs semaines, tout comme les Sud-Américains, qui ne rentreront que le 2 janvier, ne joueront probablement pas. Sont concernés Keylor Navas, Paredes, Messi, Marquinhos, Di Maria et Icardi.

Vient s’ajouter ensuite l’absence de Sergio Ramos, toujours suspendu et d’éventuels cas de Covid-19 dans les prochains jours.

La compo probable du PSG : Donnarumma (ou Rico) – Kehrer, Danilo, Kimpembe, Nuno Mendes (ou Kurzawa) – Wijnaldum, Verratti, Dina Ebimbe (ou Herrera) – Mbappé, Xavi Simons